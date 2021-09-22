Психолог объяснила, почему аборт — это форма отчаянья

Ранее на сайте Правительства опубликовали документ согласно которому, к 2024 году кабмин планирует сократить долю абортов на 50%. Pravda. Ru побеседовала со специалистом чтобы понять, какие механизмы возможно применять, чтобы отговорить женщину от решения избавиться от ребёнка и возможно ли это.

По словам системного семейного психотерапевта, эмоционально-фокусированного терапевта Виктории Мещериной, у государства в этом случае путь один — грамотная консультация. Но есть и другие виды "давления" на женщину.

Чувство вины и страх

Психотерапевт считает, что консультативная помощь женщинам, которые решились на аборт, не всегда эффективна. В государственных учреждениях беседы и поддержка, которую должны оказать специалисты, "скатывается" в прямое моральное давление.

"Обычно дело заканчивается запугиванием, что у неё, например, не будет больше детей никогда. Как правило, история с консультацией бывает не очень эффективна. Такую же функцию берут на себя всевозможные религиозные структуры, для которых это составляющая того или иного верования. И в этом смысле они более эффективны, у них свои рычаги давления, которые построены на чувстве вины", — говорит Виктория Мещерина.

детская ладонь

Впрочем, чаще на женщину давит не столько государство, сколько её семья. Встречаются случаи, когда родители угрожают выгнать из дома в случае аборта, а супруги разводом.

"На самом деле аборт — это очень непростое решение для любой женщины. Ничего в нём красивого нет. Это такая форма отчаяния", — поясняет Мещерина.

Не учите жить, помогите материально?

Ежегодно государство индексирует старые и вводит новые выплаты на ребёнка. Однако психотерапевт считает, что это больше рычаг давления на сельское население, но и он срабатывает не всегда. Что же касается больших городов, как правило, женщины не видят перспективы в воспитании ребёнка на пособие.

"Размер этого пособия не покрывает ничего. В маленьких городках, в провинциальной России это может стать аргументом за ребёнка, в крупных городских конгломератах никогда", — резюмирует специалист.

По словам Виктории Мещериной, решение кроется в комплексных решениях:

кризисные центры

качественная психологическая помощь

повышение выплат на детей

предоставление жилья

Как отметили в документе на сайте правительства, к 2024 году пособия от государства будут получать 2,5 миллиона семей.

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