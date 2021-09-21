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В России планируют снизить количество абортов вполовину

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Согласно документу опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, доля сохранения беременности у тех женщин, которые решились на аборт должна составить не меньше 50% количества обратившихся.

В России планируют снизить количество абортов вполовину

Простыми словами, психологи, гинекологи и другие специалисты должны убедить пациентку оставить ребёнка. Кроме этого согласно документу, будущей мамой в случае необходимости должны заняться кризисные центры. 

Также согласно программе "Демография" планируют усилить "контроль" над будущими мамами.

"Будет увеличен до 80% охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях. К 2025 году число циклов ЭКО за счёт обязательного медицинского страхования достигнет 80 тысяч", — говорится в документе.

Как отметили в кабмине, к 2024 году пособия от государства будут получать 2,5 миллиона семей. Также в планах снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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