В России планируют снизить количество абортов вполовину

Согласно документу опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, доля сохранения беременности у тех женщин, которые решились на аборт должна составить не меньше 50% количества обратившихся.

Простыми словами, психологи, гинекологи и другие специалисты должны убедить пациентку оставить ребёнка. Кроме этого согласно документу, будущей мамой в случае необходимости должны заняться кризисные центры.

Также согласно программе "Демография" планируют усилить "контроль" над будущими мамами.

"Будет увеличен до 80% охват беременных женщин скринингом развития плода на ранних стадиях. К 2025 году число циклов ЭКО за счёт обязательного медицинского страхования достигнет 80 тысяч", — говорится в документе.

Как отметили в кабмине, к 2024 году пособия от государства будут получать 2,5 миллиона семей. Также в планах снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1000 родившихся живыми.

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