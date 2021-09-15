Умница-красавица встречается с мужчиной, который её за человека не считает, ведёт себя отвратительно. Парень работает, как проклятый, в то время как его партнёрша обзывает "неудачником", сама ничего не делает. Семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала, почему люди иногда не ценят себя в отношениях, и как решить эту проблему.
Специалист убеждена, что человек терпит плохое отношение от партнёра из-за ситуации в семье. Некоторые родители транслируют союз как первостепенную ценность, в то время как на достоинство всем всё равно. Психолог объяснила журналистам Pravda.Ru:
"Если люди привыкли к такому несколько грубому отношению, то для них возможно вступать в такие отношения, которые не учитывают, когда партнёр не уважает своего второго партнёра".
По мнению эксперта, многие люди даже не понимают, что об них вытирают ноги. Тоже самое происходит в абьюзивных отношениях, когда кого-то обзывают и бьют. Кроме того, надо понимать, что к ним относятся:
Татьяна Потёмкина уверена, что для понимания своей ценности необходим внутренний диалог с собой. Можно задать себе следующие вопросы:
"Назови дракона по имени — ты наполовину победил его", — вспомнила пословицу психолог.
По словам эксперта, в случае подобных проблем в отношениях вашего знакомого, точно нельзя указывать, что человек "ужасно живёт" и давать какие-либо советы. Не исключено, что из-за из-за критики друг просто прекратит общение. Достаточно просто поговорить об этом союзе. Татьяна Потёмкина объяснила:
"Наверняка, это более длинный, более эффективный путь к тому, чтобы тот человек, о котором вы заботитесь, увидел более реалистичную картину своих отношений. Но бывает и так, что людям вот такие качели, то есть сегодня крики и ссоры, а завтра — мир и покой, нужны, особенно когда воспитывались в подобных семьях. И для того чтобы дойти до того, что эти отношения вредны, человеку приходится пройти довольно большой путь".
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