Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях

Умница-красавица встречается с мужчиной, который её за человека не считает, ведёт себя отвратительно. Парень работает, как проклятый, в то время как его партнёрша обзывает "неудачником", сама ничего не делает. Семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала, почему люди иногда не ценят себя в отношениях, и как решить эту проблему.

"Всё идёт из семьи"

Специалист убеждена, что человек терпит плохое отношение от партнёра из-за ситуации в семье. Некоторые родители транслируют союз как первостепенную ценность, в то время как на достоинство всем всё равно. Психолог объяснила журналистам Pravda.Ru:

"Если люди привыкли к такому несколько грубому отношению, то для них возможно вступать в такие отношения, которые не учитывают, когда партнёр не уважает своего второго партнёра".

По мнению эксперта, многие люди даже не понимают, что об них вытирают ноги. Тоже самое происходит в абьюзивных отношениях, когда кого-то обзывают и бьют. Кроме того, надо понимать, что к ним относятся:

финансовая зависимость;

контроль;

унижения.

Прислушайся к себе

Татьяна Потёмкина уверена, что для понимания своей ценности необходим внутренний диалог с собой. Можно задать себе следующие вопросы:

что я ценю в отношениях;

какие слова и действия партнёра меня задевают;

за что я себя ценю;

нужна ли мне помощь близких и специалистов.

"Назови дракона по имени — ты наполовину победил его", — вспомнила пословицу психолог.

Если страдает твой близкий человек

По словам эксперта, в случае подобных проблем в отношениях вашего знакомого, точно нельзя указывать, что человек "ужасно живёт" и давать какие-либо советы. Не исключено, что из-за из-за критики друг просто прекратит общение. Достаточно просто поговорить об этом союзе. Татьяна Потёмкина объяснила:

"Наверняка, это более длинный, более эффективный путь к тому, чтобы тот человек, о котором вы заботитесь, увидел более реалистичную картину своих отношений. Но бывает и так, что людям вот такие качели, то есть сегодня крики и ссоры, а завтра — мир и покой, нужны, особенно когда воспитывались в подобных семьях. И для того чтобы дойти до того, что эти отношения вредны, человеку приходится пройти довольно большой путь".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.