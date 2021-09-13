Глава СПЧ раскритиковал Милохина и Моргенштерна

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев подверг критике тиктокера Даню Милохина и музыканта Моргенштерна (Алишер Валеев) за то, что они создают некачественный продукт.

Ранее, Моргенштерн стал лидером рейтинга доверия у молодёжи, которая родилась в 2000–2007 годы. Вторую строчку занял певец Егор Крид, бронза досталась блогеру Антону Птушкину.

По словам Фадеева, Милохин и Моргенштерн "производят некачественную продукцию". Он сравнил их с рэперами-виртуозами, которые много работают, и привёл в пример американского рэпера Эминема, который мог произносить "до семи слов в секунду".

"А эти — "колхозники". Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе", — сказал глава СПЧ на встрече со студентами Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева.

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