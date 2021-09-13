"Просвещение" проверит школьный учебник со ссылкой на порноресурс

Издательство "Просвещение" намерено проверить содержание учебника английского языка для шестого класса после того как родители нашли в нем ссылку, ведущую на порносайт.

В настоящее время приостановлено издание и распространение печатной версии учебника, сообщает РИА Новости.

Данный учебник неоднократно проходил государственную экспертизу, однако родители школьников нашли в книге изображение со ссылкой на порносайт.

"Просвещение" планирует заменить данную версию учебника. Издательство обратилось в Роскомнадзор и попросило заблокировать порноресурс, на который ведёт найденная в иллюстрации ссылка.

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