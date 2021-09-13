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Оплата "лицом" заработала ещё на нескольких ветках московского метро

Общество

Система Face Pay заработала на самой загруженной ветке столичного метро Таганско-Краснопресненской и ещё четырёх линиях. По сообщению столичных властей, теперь оплатить проезд с помощью распознавания лица можно на девяти станциях:

Оплата "лицом" заработала ещё на нескольких ветках московского метро
  • Калининской
  • Сокольнической
  • Замоскворецкой
  • Серпуховско-Тимирязевской
  • Калужско-Рижской
  • Солнцевской
  • Арбатско-Покровской
  • Филевской
  • Таганско-Краснопресненской

На начало сентября оплату по распознаванию лиц протестировали более 15 тысяч человек, передаёт "Интерфакс". Систему специально "нагружали" и участники оплачивали проезд в метро раз за разом в течение получаса.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, остальные ветки к Face Pay должны подключить до середины октября. В ближайших планах ввести такой же способ оплаты и в наземном пассажирском транспорте.

Ранее Pravda. Ru писала, что оплатить "лицом" можно не только проезд, но и покупки. В начале июня в нескольких магазинах Петербурга начали тестировать систему OPay. Предполагается, что такой способ расчёта появится в торговых точках до конца года.

 

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Будущее московского метро
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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