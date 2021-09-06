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Дыма нет, поезда ходят: московское метро заработало в штатном режиме

Происшествия

Движение на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метро вошло в привычный график после устранения причин задымления поезда на станции "Проспект Вернадского".

Дыма нет, поезда ходят: московское метро заработало в штатном режиме

Инцидент произошёл в понедельник 6 сентября около 18:20. На станции метрополитена "Проспект Вернадского" из-под одного из поездов начал подниматься дым. В экстренном порядке с контактного рельса было снято напряжение, пассажиров высадили из поезда, а станцию закрыли. На место прибыли сотрудники МЧС, однако бороться с огнём им не пришлось.

"Наше подразделение прибыло по указанному адресу, возгорания обнаружено не было", - сообщили Pravda.Ru в пресс-службе управления МЧС по городу Москве.

В свою очередь Интерфакс, со ссылкой на предпочётший остаться не названным источник, передает:

"Спровоцировать задымление на станции могла неисправность электрики. К примеру, замыкание подвагонного электрооборудования поезда ввиду его неисправности, что вызвало тление кабеля", - отмечается в сообщении агентства.

Тем не менее, в течение часа движение на юго-западном участке Сокольнической линии было восстановлено. Сейчас станция "Проспект Вернадского" полностью открыта для пассажиров.

Напомним, происшествие на станции "Проспект Вернадского" – это второй сбой в движении поездов московского метро за день 6 сентября. Ранее сообщалось, что на юго-восточном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения составов из-за падения на пути человека. О его состоянии до сих пор ничего не сообщается.

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Автор: Максим Антипцев
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