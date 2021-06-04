В России начали тестировать оплату "по лицу"

На смену банковским картам и наличным придёт новый способ оплаты покупок в магазинах. Уже к концу 2021 года россияне смогут оплатить товары с помощью биометрии "по лицу", сообщает РИА "Новости".

Это будет возможно с помощью устройства OPay. Проект уже тестируют в Петербурге — в продуктовых магазинах, магазинах одежды и бытовой техники.

Для совершения оплаты человеку просто нужно ввести на сенсорном экране заданный пин-код.

Для использования технологии нужно скачать приложение OVISION, затем сделать селфи и добавить туда свою карту.

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