Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официально версии его смерти, имеется и альтернативная.

Ксения Собчак увидела в смерти главы Министерства чрезвычайных ситуаций впечатляющую символичность.

Человек отдал свою жизнь за других. Именно так поступают представители этой героической профессии. Оказалось, что самопожертвование свойственно не только рядовым спасателям, но и высшим чинам руководства МЧС.

Журналистка написала, что роли в этой истории могли быть распределены иначе.

"Погиб Евгений Зиничев, глава МЧС России. Спасая режиссера Александра Мельника, который приехал снимать документалку про развитие Арктики. Не смог — погиб и Мельник, и Зиничев, оступились на обрыве и упали. Журналисты, правда, пишут и про другую версию: эта была турпоездка, сорвался как раз министр, режиссёр пытался спасти. Трагично в любом случае, но от первого сценария замираешь и пытаешься осознать, что человек, чей долг спасать других, погиб при его исполнении. За свою идею как есть", — поделилась своим взглядом на ситуацию Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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