Социальный технолог Алехин оценил идею Японии ввести "паспорта вакцинации"

Правительство Японии задумалось о введении "паспортов вакцинации", благодаря которым привитые посетители магазинов смогут получить скидки и дополнительные услуги. Журналисты Pravda. Ru обсудили эту идею с социальным технологом Романом Алехиным.

Пряник лучше кнута

Специалист положительно оценил инициативу японских властей, поскольку она основана на стимуле, а не на угрозе, как это бывает в нашей стране. По словам социального технолога, поощрение населения таким образом — прекрасный метод. Роман Алехин привёл пример:

"Допустим, прошёл профосмотр, у тебя есть заключение о том, что ты прошёл профосмотр, у тебя в аптеках скидка, потому что профосмотр выявляет патологии или для профилактики врач назначает лекарства".

Для России уже поздно

Власти активизировались и начали проводить конкурсы, чтобы мотивировать граждан прививаться. Однако, по мнению специалиста, вводить подобные мероприятия поздно, поскольку люди уже не доверяют государству в этом вопросе. Стоило стимулировать их три-пять месяцев назад.

"Надо было изначально стимулировать людей позитивными методами, чтобы они вакцинировались. На кого-то это подействует, на кого-то это не подействует, но всё же это тоже был бы инструмент, который бы работал. С одной стороны, где-то мы принуждаем, а, с другой стороны, где-то мы позитивно мотивируем", — объяснил Роман Алехин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.