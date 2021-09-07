EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Талибы* осквернили могилу отца Масуда
"Не рискует, а приобретает": юрист о блистательных перспективах Шаляпина
Более 90% пациентов ковид-госпиталей в России не вакцинированы
В Сети продают телёнка, видевшего Филиппа Киркорова
ООН потребовала финансирование для предотвращения голода в Афганистане
Мурашко: более 92% госпитализируемых в РФ с COVID-19 не привиты от него
"Диверсия невиданного масштаба": Зюганов раскритиковал Кудрина
"Ида" движется по России: циклон накроет европейскую часть страны
Первой забеременевшей после прививки от COVID выплатят $3,7 тыс на Украине

Социальный технолог Алехин оценил идею Японии ввести "паспорта вакцинации"

Общество

Правительство Японии задумалось о введении "паспортов вакцинации", благодаря которым привитые посетители магазинов смогут получить скидки и дополнительные услуги. Журналисты Pravda. Ru обсудили эту идею с социальным технологом Романом Алехиным.

Социальный технолог Алехин оценил идею Японии ввести "паспорта вакцинации"

Пряник лучше кнута

Специалист положительно оценил инициативу японских властей, поскольку она основана на стимуле, а не на угрозе, как это бывает в нашей стране. По словам социального технолога, поощрение населения таким образом — прекрасный метод. Роман Алехин привёл пример:

"Допустим, прошёл профосмотр, у тебя есть заключение о том, что ты прошёл профосмотр, у тебя в аптеках скидка, потому что профосмотр выявляет патологии или для профилактики врач назначает лекарства".

Для России уже поздно

Власти активизировались и начали проводить конкурсы, чтобы мотивировать граждан прививаться. Однако, по мнению специалиста, вводить подобные мероприятия поздно, поскольку люди уже не доверяют государству в этом вопросе. Стоило стимулировать их три-пять месяцев назад.

"Надо было изначально стимулировать людей позитивными методами, чтобы они вакцинировались. На кого-то это подействует, на кого-то это не подействует, но всё же это тоже был бы инструмент, который бы работал. С одной стороны, где-то мы принуждаем, а, с другой стороны, где-то мы позитивно мотивируем", — объяснил Роман Алехин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Тяжелые случаи участились" – реаниматолог о заболеваемости коронавирусом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Талибан"* запретил афганцам выезжать за рубеж до формирования правительства
Матвиенко: выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19 в РФ
Социальный технолог Алехин оценил идею Японии ввести "паспорта вакцинации"
Талибы* осквернили могилу отца Масуда
"Не рискует, а приобретает": юрист о блистательных перспективах Шаляпина
Олег Амосов: "На дороге до Краснодара автолюбителей ждут неприятные сюрпризы"
Более 90% пациентов ковид-госпиталей в России не вакцинированы
В Сети продают телёнка, видевшего Филиппа Киркорова
ООН потребовала финансирование для предотвращения голода в Афганистане
Мурашко: более 92% госпитализируемых в РФ с COVID-19 не привиты от него
Популярное
Бывший СССР
Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС

На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты. Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае?

Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Мир. Новости мира
Талибы* повесили на вора украденные им шины и провезли по городу
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Любовь Степушова Поддержка Сальвадору по биткоину пришла от криптоинвесторов с Reddit Любовь Степушова Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова Игорь Буккер В поисках разума: астрофизикам удалось найти "короткую дорогу" к инопланетянам Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж
Политика. Новости и аналитика
Лавров: Россия не будет силой защищать права русскоязычных
Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте
Российский шоу-бизнес
Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников