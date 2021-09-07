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В Японии планируют ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

Мир

Японские власти размышляют о внедрении "паспортов вакцинации" для посетителей магазинов. Эту идею предложат девятого августа на заседании по борьбе с "ковидной" пандемией.

В Японии планируют ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

По замыслу правительства Японии, если гражданин предъявит документы, которые подтверждают прививку против коронавируса, ему сделают скидки и предоставят поощрительные услуги.

По словам журналистов японской газеты The Japan Times, власти подчеркнули, что инициатива не ущемляет людей, которые не смогли вакцинироваться. Нововведение не распространится на учебные и рабочие заведения.

Напомним, что во Франции с девятого августа заработали "санитарные паспорта". Этот документ — специальный штрихкод, который дают:

  • после прививки;
  • с наличием антител;
  • после отрицательного теста на "ковид".

Граждане могут попасть в общественные места только с данным пропуском. На этой почве в стране проходили акции протеста.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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