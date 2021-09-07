В премьер-минстра Канады Джастина Трюдо полетели камни после митинга

По сообщениям канадского телеканала CBC, премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил "оплеуху" от протестующих против обязательной вакцинации граждан в виде множества мелких камней.

Неприятное событие произошло как раз после того, как состоялся предвыборный митинг. Господин Трюдо забирался в автобус, и неожиданно в этот момент толпа протестующих окружила его транспорт. Следом кто-то бросил в политика горсть гравия.

Отмечается, что это — вовсе не первый митинг, который заканчивается протестом. Ранее премьер-министру пришлось даже отменить одно из таких мероприятий из-за недовольных граждан.

Другой телеканал Global News рассказывает, что люди устали от пандемии и карантинных ограничений. Протестующие были против обязательной вакцинации от COVID-19.

Как заявил сам Джастин Трюдо, он в порядке, особо не пострадал. Канада планирует проведение досрочных выборов в парламент на 20 сентября.

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