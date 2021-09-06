Мультсериал "Маша и Медведь" посмотрели более 100 млрд раз на YouTube

Российский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" установил рекорд по просмотрам на видеохостинге YouTube — во всём мире его посмотрели более 100 миллиардов раз.

В пресс-службе студии Animaccord сообщили, что в настоящее время "Маша и Медведь" набирает по тысяче просмотров в секунду, а общее время просмотра мультсериала на YouTube достигло более одного миллиона лет.

Кроме того, пять каналов анимационного шоу — английский, испанский, русский, португальский и украинский — удостоились "бриллиантовой кнопки" YouTube.

Мультсериал был запущен ещё на ранних этапах развития YouTube, и его популярность росла вместе с популярностью платформы.

"Маша и Медведь" прошли долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента", — заявила глава YouTube в России Анна Данишевская.

Ранее мультсериал установил рекорда Гиннесса, став самым просматриваемым анимационным видео на YouTube с 4,4 миллиардами просмотров.

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