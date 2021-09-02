"Одноклассники" запустили акцию по снижению цены на подписку музыкального сервиса. В мобильных приложениях дополнительно появилась функция скачивания композиций.
С 1 сентября подписку можно оформить за 75 руб. в месяц на полгода. Акция действует до 30 сентября, говорится в сообщении соцсети.
Подписка позволяет пользователям:
При этом слушать любые треки в музыкальном сервисе ОК по-прежнему можно бесплатно: в открытом мобильном приложении или с компьютера.
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