"Одноклассники" снизили цену на подписку с музыкой

"Одноклассники" запустили акцию по снижению цены на подписку музыкального сервиса. В мобильных приложениях дополнительно появилась функция скачивания композиций.

Музыка в "Одноклассниках".

С 1 сентября подписку можно оформить за 75 руб. в месяц на полгода. Акция действует до 30 сентября, говорится в сообщении соцсети.

Подписка позволяет пользователям:

слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме;

скачивать треки в мобильное приложение Одноклассников на Android (позже функция будет доступна в iOS);

слушать любимую музыку даже без доступа к интернету.

При этом слушать любые треки в музыкальном сервисе ОК по-прежнему можно бесплатно: в открытом мобильном приложении или с компьютера.