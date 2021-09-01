EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Безрукова пожаловалась на харассмент со стороны китайского продюсера
Папа Римский Франциск процитировал Путина, но перепутал его с Меркель
"Это не просто позор": эксперт оценил действия США в Афганистане
Лавров ответил на заявление Зеленского "о самом грязном" российском газе
Нарядная Алла Пугачёва повела детей во второй класс
Заммэра Владимир Ефимов: Спасо-Преображенский собор отреставрируют к 2023 году
Лукашенко: "РФ поставит Белоруссии самолёты, вертолёты и, возможно, С-400"
Украинцы раскритиковали фотографию Зеленского в Вашингтоне
Жители Китая пили пиво ещё в эпоху неолита

Полицейские задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву

Общество

Сегодня в столице полицейские задержали руководителя профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву. Об этом рассказал Дмитрий Джулай, который готов представлять её интересы в суде.

Полицейские задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву

По словам адвоката Анастасии Васильевой, причину задержания пока не сообщили. Дмитрий Джулай предположил, что его клиентку решили принудительно доставить в суд по "санитарному делу". При этом обвиняемая сама собиралась добраться до здания.

В Сети можно посмотреть видео задержания Васильевой.

Напомним, что она находилась на домашнем аресте. Сотрудники ФСИН выступали за перевод Анастасии Васильевой в следственный изолятор, поскольку она нарушала временной запрет и приходила позже десяти вечера. При этом адвокат утверждал, что в качестве доказательства приводили три снимка с видеонаблюдения, на которых невозможно разглядеть лицо.

"Санитарное дело" — это группа обвинений в нарушении санитарных норм на митинге 23 января в Москве. По этому делу уже судили Любовь Соболь и Киру Ярмыш, соратниц Алексея Навального.

*Организация, которая выполняет роль иностранного агента на территории Российской Федерации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Москве задержали главу связанного с иноагентами «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Терапевт: гипертоникам нужно привиться от коронавируса
Проклову вывели из себя "орущие и злобные" туристы в Сочи
Интернет-компании России подписали хартию по защите детей
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Безрукова пожаловалась на харассмент со стороны китайского продюсера
Папа Римский Франциск процитировал Путина, но перепутал его с Меркель
Психолог Александр Пузырёв: "Лучше всего влюбиться один раз и навсегда"
"Это не просто позор": эксперт оценил действия США в Афганистане
Лавров ответил на заявление Зеленского "о самом грязном" российском газе
Нарядная Алла Пугачёва повела детей во второй класс
Популярное
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.

Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Движение "Талибан"* просит о помощи
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Авто
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова Игорь Буккер "Окей, бумер": что выросло, то выросло Игорь Буккер Василий Амирджанов В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Центразия
Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Восточная Европа
В Польше знают, чего больше всего боится Россия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников