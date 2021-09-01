Полицейские задержали главу "Альянса врачей"* Анастасию Васильеву

Сегодня в столице полицейские задержали руководителя профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву. Об этом рассказал Дмитрий Джулай, который готов представлять её интересы в суде.

По словам адвоката Анастасии Васильевой, причину задержания пока не сообщили. Дмитрий Джулай предположил, что его клиентку решили принудительно доставить в суд по "санитарному делу". При этом обвиняемая сама собиралась добраться до здания.

В Сети можно посмотреть видео задержания Васильевой.

Напомним, что она находилась на домашнем аресте. Сотрудники ФСИН выступали за перевод Анастасии Васильевой в следственный изолятор, поскольку она нарушала временной запрет и приходила позже десяти вечера. При этом адвокат утверждал, что в качестве доказательства приводили три снимка с видеонаблюдения, на которых невозможно разглядеть лицо.

"Санитарное дело" — это группа обвинений в нарушении санитарных норм на митинге 23 января в Москве. По этому делу уже судили Любовь Соболь и Киру Ярмыш, соратниц Алексея Навального.

*Организация, которая выполняет роль иностранного агента на территории Российской Федерации.

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