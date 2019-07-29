Васильева хочет строить политическую карьеру на "отравлении" Навального

Слухи о том, что Алексея Навального якобы отравили в стенах спецзаказника, заполнили либеральные СМИ с ошеломляющей скоростью. Начало распространению ложной информации дала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, которая уже оказывала блогеру медицинскую помощь.

Напомним, что в 2017 году она лечила оппозиционера после того, как ему в глаз попала зелёнка. Сторонний медицинский персонал в палату 64-й московской больницы, в которой сейчас содержится скандальный блогер, не пускают. Однако офтальмолог, даже не видя больного, позволила себе уверенно заявлять о попытке отравления. В результате неподтверждённые данные выдавались за правду в оппозиционных и зарубежных СМИ.

Со слов самой Васильевой, её знакомство с Алексеем Навальным произошло в московском НИИ глазных болезней. Тогда в медицинском центре проходило сокращение, и в числе сокращённых оказалась мать женщины, хирург-офтальмолог. Якобы в тот момент только Алексей Навальный проявил интерес и бесплатно начал кампанию по защите прав врачей. Все остальные "правозащитники" требовали заоблачную сумму в размере 120 тысяч рублей. В процессе Васильева создала "Альянс врачей" и переквалифицировалась из доктора в поборника прав докторов и пациентов.

На протяжении всего 2018 года на YouTube-канале Алексея Навального выкладывались видеоролики о посещениях Васильевой различных медицинских учреждений. Она рассказывала о том, какие плохие условия у пациентов и работников больниц, про мизерные заработные платы и удлинённые рабочие дни, не соответствующие российскому законодательству. Зачастую, после визита команды Анастасии Васильевой, начинались местные забастовки персонала.

Сейчас организация "Альянс врачей" разрослась до представительств в регионах. Однако парадокс в том, что места глав региональных отделений были отданы не борющимся за свои права медикам, а общественным деятелям, известным своими скандальными действиями. Примером тому стало "увольнение" некой Парвин Салаевой в Серове, которая оказалась активисткой "Альянса врачей". Руководство больницы незамедлительно отреагировало на новости, заверив, что медсестру стараются вообще лишний раз не трогать, так как она срывает работу персонала и главврача своей чрезмерной активностью.

Заметим также, что сторонница главного российского "борца с коррупцией" в интервью "Радио Свобода" упоминала о собственных прецедентах принятия взяток в стенах НИИ глазных болезней. Здесь возникает логичный вопрос о том, по какой причине на самом деле была уволена мать оппозиционерки, являющаяся квалифицированным хирургом-офтальмологом? В свете всплывающих фактов, можно предполагать, что и мать "героической" блондинки могла оказаться не чиста на руку.

Известно, что после увольнения с основного места работы, материальное состояние Васильевой только улучшилось. Сотрудники URA. ru провели собственное журналистское расследование и выяснили, что когда-то жаловавшаяся на цену в 120 тысяч рублей за услуги юриста активистка владеет домом в элитном посёлке "НИЛ" под Москвой. Для обслуживания коттеджа вёлся поиск домработницы за 35 тысяч рублей в месяц. Суммы огромные, хотя и не сопоставимы с тратами Алексея Навального, составляющими по три миллиона рублей на один только отпуск за границей.

Заметим, что Васильева стала близким доверенным лицом скандального блогера и теперь единолично оповещает общественность о состоянии Алексея Навального. Прикрываясь клятвой Гиппократа и заботой об интересах своего подопечного, бывший врач явно нацеливается на построение политической карьеры. Все её действия подтверждают, что пиар-кампания уже началась.

Команда Навального всеми силами стремится представить блогера с позиции "жертвы режима". Всё это завязано на провал избирательной кампании Любови Соболь в Московскую городскую думу. Перед общественностью сразу предстаёт новое действующее лицо, и, возможно, именно Анастасия Васильева окажется самой близкой соратницей оппозиционера.

Тем не менее, медицинский персонал и глава терапевтического отделения больницы уже неоднократно опровергали ложные слухи. 29 июля руководство медучреждения сообщило о готовности провести встречу с журналистами и ответить на все вопросы общественности по поводу состояния пациента. Также было дано разрешение на осмотр оппозиционера врачами со стороны.

Анастасия Васильева всё так же продолжает настаивать на своём и призывает людей к стенам больницы. Отметим, что данные действия сильно затрудняют работу медперсонала и нарушают покой других пациентов.

Ставка на создание скандальных ситуаций — вот главное оружие всех сторонников ОПГ Навального.