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Васильева хочет строить политическую карьеру на "отравлении" Навального

Политика print

Слухи о том, что Алексея Навального якобы отравили в стенах спецзаказника, заполнили либеральные СМИ с ошеломляющей скоростью. Начало распространению ложной информации дала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, которая уже оказывала блогеру медицинскую помощь.

Васильева хочет строить политическую карьеру на "отравлении" Навального. 403998.jpeg

Напомним, что в 2017 году она лечила оппозиционера после того, как ему в глаз попала зелёнка. Сторонний медицинский персонал в палату 64-й московской больницы, в которой сейчас содержится скандальный блогер, не пускают. Однако офтальмолог, даже не видя больного, позволила себе уверенно заявлять о попытке отравления. В результате неподтверждённые данные выдавались за правду в оппозиционных и зарубежных СМИ.

Васильева собирается построить политическую карьеру на «отравлении» Нав. 403994.jpeg

Со слов самой Васильевой, её знакомство с Алексеем Навальным произошло в московском НИИ глазных болезней. Тогда в медицинском центре проходило сокращение, и в числе сокращённых оказалась мать женщины, хирург-офтальмолог. Якобы в тот момент только Алексей Навальный проявил интерес и бесплатно начал кампанию по защите прав врачей. Все остальные "правозащитники" требовали заоблачную сумму в размере 120 тысяч рублей. В процессе Васильева создала "Альянс врачей" и переквалифицировалась из доктора в поборника прав докторов и пациентов.

На протяжении всего 2018 года на YouTube-канале Алексея Навального выкладывались видеоролики о посещениях Васильевой различных медицинских учреждений. Она рассказывала о том, какие плохие условия у пациентов и работников больниц, про мизерные заработные платы и удлинённые рабочие дни, не соответствующие российскому законодательству. Зачастую, после визита команды Анастасии Васильевой, начинались местные забастовки персонала.

Васильева собирается построить политическую карьеру на «отравлении» Нав. 403995.jpeg

Сейчас организация "Альянс врачей" разрослась до представительств в регионах. Однако парадокс в том, что места глав региональных отделений были отданы не борющимся за свои права медикам, а общественным деятелям, известным своими скандальными действиями. Примером тому стало "увольнение" некой Парвин Салаевой в Серове, которая оказалась активисткой "Альянса врачей". Руководство больницы незамедлительно отреагировало на новости, заверив, что медсестру стараются вообще лишний раз не трогать, так как она срывает работу персонала и главврача своей чрезмерной активностью.

Заметим также, что сторонница главного российского "борца с коррупцией" в интервью "Радио Свобода" упоминала о собственных прецедентах принятия взяток в стенах НИИ глазных болезней. Здесь возникает логичный вопрос о том, по какой причине на самом деле была уволена мать оппозиционерки, являющаяся квалифицированным хирургом-офтальмологом? В свете всплывающих фактов, можно предполагать, что и мать "героической" блондинки могла оказаться не чиста на руку.

Васильева собирается построить политическую карьеру на «отравлении» Нав. 403996.jpeg

Известно, что после увольнения с основного места работы, материальное состояние Васильевой только улучшилось. Сотрудники URA. ru провели собственное журналистское расследование и выяснили, что когда-то жаловавшаяся на цену в 120 тысяч рублей за услуги юриста активистка владеет домом в элитном посёлке "НИЛ" под Москвой. Для обслуживания коттеджа вёлся поиск домработницы за 35 тысяч рублей в месяц. Суммы огромные, хотя и не сопоставимы с тратами Алексея Навального, составляющими по три миллиона рублей на один только отпуск за границей.

Заметим, что Васильева стала близким доверенным лицом скандального блогера и теперь единолично оповещает общественность о состоянии Алексея Навального. Прикрываясь клятвой Гиппократа и заботой об интересах своего подопечного, бывший врач явно нацеливается на построение политической карьеры. Все её действия подтверждают, что пиар-кампания уже началась.

Команда Навального всеми силами стремится представить блогера с позиции "жертвы режима". Всё это завязано на провал избирательной кампании Любови Соболь в Московскую городскую думу. Перед общественностью сразу предстаёт новое действующее лицо, и, возможно, именно Анастасия Васильева окажется самой близкой соратницей оппозиционера.

Тем не менее, медицинский персонал и глава терапевтического отделения больницы уже неоднократно опровергали ложные слухи. 29 июля руководство медучреждения сообщило о готовности провести встречу с журналистами и ответить на все вопросы общественности по поводу состояния пациента. Также было дано разрешение на осмотр оппозиционера врачами со стороны.

Васильева собирается построить политическую карьеру на «отравлении» Нав. 403997.jpeg

Анастасия Васильева всё так же продолжает настаивать на своём и призывает людей к стенам больницы. Отметим, что данные действия сильно затрудняют работу медперсонала и нарушают покой других пациентов.

Ставка на создание скандальных ситуаций — вот главное оружие всех сторонников ОПГ Навального. 

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Темы оппозиция навальный альянс врачей анастасия васильева
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