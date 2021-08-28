Песков ответил на жалобу журналистов на закон об "иноагентах"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владмир Путин не намерен обсуждать с Совбезом просьбу представителей СМИ об отмене закона об "иноагентах". В Кремле отрицают преследование СМИ.

В правительстве ознакомились с коллективным обращением представителей независимых СМИ с требованием прекратить уничтожение журналистики.

Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не считает, что журналистов в стране "преследуют".

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин не будет выносить на обсуждение требования журналистов на заседании Совета безопасности.

Закон об "иностранных агентах" отменять также не собираются, так как опасаются "вмешательства в наши внутриполитические дела извне".

"Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь, внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", — сказал Песков в эфире радиостанции "Маяк".

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