EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стало известно, почему силовики пришли к лидеру группы Rammstein
Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-24
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
США выделит 60 миллионов долларов из средств Пентагона на помощь Украине
Украина ответила на заявление Кальюлайд о соответствии требованиям ЕС

Песков ответил на жалобу журналистов на закон об "иноагентах"

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владмир Путин не намерен обсуждать с Совбезом просьбу представителей СМИ об отмене закона об "иноагентах". В Кремле отрицают преследование СМИ.

Песков ответил на жалобу журналистов на закон об "иноагентах"

В правительстве ознакомились с коллективным обращением представителей независимых СМИ с требованием прекратить уничтожение журналистики.

Дмитрий Песков объяснил, что Кремль не считает, что журналистов в стране "преследуют".

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин не будет выносить на обсуждение требования журналистов на заседании Совета безопасности.

Закон об "иностранных агентах" отменять также не собираются, так как опасаются "вмешательства в наши внутриполитические дела извне".

"Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь, внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", — сказал Песков в эфире радиостанции "Маяк".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дмитрий Песков: Россия недвусмысленно формулирует свое неприятие той кампании, что ведут на Западе.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Новый мегаполис в Сибири будет создан на основе Электрограда
Ирина Аллегрова захотела вернуться на сцену
Вышедшая замуж Горбачёва показала фото с мужем и младенцем
Стало известно, почему силовики пришли к лидеру группы Rammstein
Очевидцы рассказали о крушении самолёта Су-24
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein наведалась полиция
В Калининграде прокомментировали плакат с регионом в составе Германии
Союз коммунистической молодежи: в КПРФ – одни буржуи
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее артистка обращалась к Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Певицу, скрывавшую в России от преследования, по сообщению Telegram-канала "112", задержали московские силовики.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
Мир. Новости мира
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Мир. Новости мира
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов Любовь Степушова Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы Любовь Степушова Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов
Политика. Новости и аналитика
Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?
Новости Украины
На Украине заявили, что они вынуждены опускаться до низкого уровня других стран
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Мир. Новости мира
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников