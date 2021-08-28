Психолог перечислила универсальные черты жертв домашнего насилия

Специалист по семейным отношениям объяснила, какие люди чаще всего страдают от домашних "абьюзеров".

Телеведущая Регина Тодоренко навлекла на себя гнев публики одной единственной фразой: "А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?".

Этот вопрос, по мнению психологов, всё же имеет потаённый смысл, ведь чаще всего жертвами насилия со стороны партнёров становятся личности психологически готовые к унижениям и притеснениям.

Специалисты отмечают, что у людей, пострадавших от домашнего насилия, есть общие характерные черты. Нередко от рукоприкладства страдают жертвы детского буллинга. Люди, имеющие опыт издевательств в детском возрасте со стороны сверстников или взрослых, привлекают к себе людей, которые тоже стремятся взять над ними верх.

Люди с низкой самооценкой не защищают себя от нападок, что становится сигналом для абьюзера.

"У жертв есть особые маркеры поведения, которые для абьюзера являются спусковым механизмом. Как правило, это женщина показывает некую готовность, что с ней можно так поступать. Например, мужчина говорит: "Ты бестолковая и никому не нужна!", а она промолчала. И это некий маркер, чтобы в следующий раз эту женщину схватить, дернуть за руку, ударить по лицу", — цитирует слова преподавателя Московского института психоанализа, семейный психолог Наталья Панфилова Пятому каналу.

Эксперт отмечает, что важно давать обидчику отпор.

"Здесь важно в общем понимать, что если жертва не сопротивляется, то, как правило, это плохо для нее заканчивается", — отметила специалист по семейным отношениям.

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