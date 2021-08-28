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На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"

Общество

СБУ заявила о задержании группы "вражеских интернет-агентов" в Херсоне, которых обвиняют в дискредитации "Крымской платформы", её участников и результатов. По информации Telegram-канала "Крым 24", в состав враждебной организации входили несколько местных жителей.

На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"

Как выяснили члены Службы безопасности Украины, информацию для публикаций "вражеская ячейка" получала из российских интернет-ресурсов.

Недавно власти Украины провели саммит "Крымская платформа", на котором приняли решение обратиться к мировой общественности по поводу "деоккупации" Крыма. Участие в саммите приняли представители 44 стран.

Участники встречи выработали декларацию, в которой страны прописали новые возможные санкции против РФ. В документе резкое осуждение получили такие понятия, как "изменение демографической структуры" и "милитаризация Крыма".

Позже на полуострове состоялся круглый стол. На встрече крымские политики, общественники, журналисты и другие эксперты одобрили резолюцию, в которой осудили "Крымскую платформу". На круглом столе отметили, что проблемы полуострова стали беспокоить Украину лишь после того, как Крым вернулся в состав России.

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Зеленский возвращает Крым — в столице Украины стартовал международный саммит «Крымская платформа»
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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