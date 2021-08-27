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Мария Захарова ответила на просьбы прекратить репрессии против СМИ

Общество

Официальный представитель МИД Мария Захарова поиронизировала над нелегкой долей "независимых" СМИ в России. Она напомнила о "неподкупных и беспристрастных" изданиях, которым целенаправленно помогал Лондон.

Мария Захарова ответила на просьбы прекратить репрессии против СМИ

Захарова отметила, что под открытым обращением журналистов свои подписи поставили неблагонаджные СМИ.

Она указала на так называемые "британские файлы", которые были "слиты" в Интернет группировкой "Anonymous" в начале года.

"Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — пишет Мария Владимировна в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила о так называемом британском информационным спонсорстве, когда издания пользовались политическими новостями британского канала "Би-Би-Си"

"Назовём это по-другому. Использование российского СМИ в информационных целях британского правительства. Привет независимости", — пишет дипломат.

Захарова упрекнула СМИ в том, что они были равнодушны к тому, что некоторые российские СМИ притесняли за рубежом.

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