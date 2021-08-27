Официальный представитель МИД Мария Захарова поиронизировала над нелегкой долей "независимых" СМИ в России. Она напомнила о "неподкупных и беспристрастных" изданиях, которым целенаправленно помогал Лондон.
Захарова отметила, что под открытым обращением журналистов свои подписи поставили неблагонаджные СМИ.
Она указала на так называемые "британские файлы", которые были "слиты" в Интернет группировкой "Anonymous" в начале года.
"Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", — пишет Мария Владимировна в своём Telegram-канале.
Захарова напомнила о так называемом британском информационным спонсорстве, когда издания пользовались политическими новостями британского канала "Би-Би-Си"
"Назовём это по-другому. Использование российского СМИ в информационных целях британского правительства. Привет независимости", — пишет дипломат.
Захарова упрекнула СМИ в том, что они были равнодушны к тому, что некоторые российские СМИ притесняли за рубежом.
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