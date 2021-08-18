Шойгу назвал причину гибели человечества. Спойлер: это не война

Глава Минобороны России Сергей Шойгу считает, что человечество очень целеустремленно, огромными шагами движется к гибели. И причина вовсе не в военных угрозах, а в ускоряющемся росте объемов потребления.

"Нерациональное распределение ресурсов, — сказал Шойгу в интервью журналу "Вокруг света", — способно сыграть с нами злую шутку".

По словам генерала армии, человечество погибнет в пропасти, куда его загонит жажда потребления, которою оно не желает усмирить:

"Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, уже нужен холодильник, чтоб мясо не пропало. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Чтобы ее получить, требуется сжечь топливо, которое надо сначала добыть. Но зачем тебе эти десять кроликов?".

Шойгу вспомнил своего деда, который был охотником:

"Он мог добывать в тайге мяса в разы больше, чем делал это обычно. Но смысла в этом не видел. Дед говорил, что тогда зверей становилось бы меньше, а больше мяса он бы съесть все равно не мог".

То есть, безудержное желание потреблять не заложено в человеческой природе. Мы его сами придумали и теперь оно ведет к беде, — уверен генерал армии.