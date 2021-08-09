В Москве активистка забралась на дерево, чтобы не допустить строительство дома

В Москве эко-активистка забралась на дерево с арбалетом в руках. Таким образом она пытается помешать строительству в районе улицы Шушенская.

Женщина залезла на дерево в Бабушкинском парке и привязала себя. Она отказывается слезать даже по требованию полицейских и сотрудников МЧС. Женщина находится на опасной высоте, что-то выкрикивает. На месте происшествия стоит кран.

По данным очевидцев, активистка сидит на верхушке высокого дерева с самого утра. Женщина протестует против строительства многоэтажки, которым занимаются по программе реновации.

Женщине пытался помочь экоактивист и кандидат в Госдуму Антон Тарасов, но его задержали полицейские. Он находится в отделе полиции по району Лосиноостровский. Пока протокол не составляли, допустили адвоката.

Ранее на Ставрополье активисты сделали композицию из трёх тысяч пластиковых бутылок. Они превратились в морских обитателей. Также волонтёры рядом с арт-объектом установили баки для раздельного сбора мусора. За использование баков людям давали купоны на продукты.

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