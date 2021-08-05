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"Российский лес сегодня беззащитен": Специалист рассказал, как спасти наши леса

Наука » Экология

В Якутии за минувшие сутки ликвидировали шесть пожаров площадью более четырёх тысяч гектаров, но огонь всё ещё буйствует на 142 участках. На один только Верхневилюйский район обрушили шесть тонн воды. За последние 24 часа стихию сдерживали 2633 человека и 380 единиц техники. Pravda. Ru поговорила о лесных пожарах с Сергеем Менжерицким, руководителем общественного движения "Отрытый берег" и общественным инспектором Росприроднадзора по ЦФО.

"Российский лес сегодня беззащитен": Специалист рассказал, как спасти наши леса

Виноваты "лисы"

По словам эксперта, сибирские пожары полыхают рекордно сильно из-за давней вырубки лесов браконьерским способом, без соблюдения правил лесоохраны. Сергей Менжерицкий объяснил:

"Лучший лес вывозится, а огромное количество отходов бросается на месте. Это все понятно, что фактически это материал для будущих пожаров".

Ещё одна причина невиданных лесных пожаров — ослабление лесоохраны, государственного надзора за тем, что происходит. Ответственность за безопасность природы лежит на "арендодателях", которые добывают лес "хищническими" методами. Специалист подчеркнул:

"Это всё равно что лису пригласить охранять курятник".

Как может помочь человек

Главное, чтобы он не вредил. По мнению эксперта, пьяница в лесу опаснее любого браконьера. Специалист пояснил:

"Достаточно одного человека такого, который вышел в лес, выпил, закурил, развел костер, а потом все это бросил и ушел, для того чтобы возник огромный пожар".

Чтобы защитить российский лес, необходимо восстановить государственную службу лесоохраны и санкции для губителей природы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Владимир Губарев
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