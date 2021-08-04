Сибирь горит: дым от лесных пожаров увидели в Монголии

Дым от сибирских пожаров добрался до столицы Монголии Улан-Батор. Об этом сообщило СМИ Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Не только столицу, но и северные и центральные провинции окутало белым дымом от мощных пожаров Сибири. Также агентство подчеркнуло, что в Монголии пока ничего не горит.

Министерство обороны России направило в Якутию инженерную роту для тушения пожаров. По данным главы региона Айсена Николаева, рота прибыла на место на военно-транспортных самолётах. Также ожидается прибытие по железным путям специальной техники: путепрокладчиков БАТ-2, бульдозеров, эскалаторов, автомобильных тягачей.

В Якутии горит почти миллион гектаров тайги. Причина — сухие грозы. Очаги возникают мгновенно и распространяются с огромной скоростью. Кроме того, спасателям тяжело тушить огонь с самолёта, поскольку им сложно управлять из-за плохой видимости. В тушении участвуют 2,5 тысячи человек.

Всего сгорело рекордные четыре миллиона гектара. Дым от пожаров увидели даже в Арктике.

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