EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вера Брежнева рассказала о трепетных отношениях с Меладзе
Выросло число россиян, поддерживающих идею возведения памятника Сталину
Названо имя предполагаемого отца Марии Голубкиной
Деревянко закрыл комментариии в Instagram после атаки антипривочников
На Олимпиаде россиянок перепутали с украинками во время награждения
Мама из Севастополя рассказала, что можно купить на "школьные" выплаты
Нулевой доход и вилла в Италии: кандидат в депутаты ГД удивил декларацией
Эксперт рассказал, кто организовал пожары в Турции
Кудрявцева показала, как сильно прибавила в весе на курорте в Турции

Сибирь горит: дым от лесных пожаров увидели в Монголии

Происшествия

Дым от сибирских пожаров добрался до столицы Монголии Улан-Батор. Об этом сообщило СМИ Xinhua со ссылкой на Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сибирь горит: дым от лесных пожаров увидели в Монголии

Не только столицу, но и северные и центральные провинции окутало белым дымом от мощных пожаров Сибири. Также агентство подчеркнуло, что в Монголии пока ничего не горит.

Министерство обороны России направило в Якутию инженерную роту для тушения пожаров. По данным главы региона Айсена Николаева, рота прибыла на место на военно-транспортных самолётах. Также ожидается прибытие по железным путям специальной техники: путепрокладчиков БАТ-2, бульдозеров, эскалаторов, автомобильных тягачей.

В Якутии горит почти миллион гектаров тайги. Причина — сухие грозы. Очаги возникают мгновенно и распространяются с огромной скоростью. Кроме того, спасателям тяжело тушить огонь с самолёта, поскольку им сложно управлять из-за плохой видимости. В тушении участвуют 2,5 тысячи человек.

Всего сгорело рекордные четыре миллиона гектара. Дым от пожаров увидели даже в Арктике.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В охваченной пожарами Якутии пропало солнце (Видео)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Последние материалы
Названо имя предполагаемого отца Марии Голубкиной
Приветствие "кулак о кулак" чище, чем рукопожатия
Курорт "Роза Хутор" внедряет "Зеленый код" для туризма
Деревянко закрыл комментариии в Instagram после атаки антипривочников
Двое детей и девять взрослых пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
На Олимпиаде россиянок перепутали с украинками во время награждения
Мама из Севастополя рассказала, что можно купить на "школьные" выплаты
Нулевой доход и вилла в Италии: кандидат в депутаты ГД удивил декларацией
Эксперт рассказал, кто организовал пожары в Турции
Сквозь скалы к светлому будущему: что изменит модернизация БАМа
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Кто убил белорусского радикала Шишова
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Усам Оздемиров Сквозь скалы к светлому будущему: что изменит модернизация БАМа Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников