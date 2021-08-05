Юрист: "коммунальщики могут прийти в квартиру без приглашения"

Глава московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал изданию "Прайм" о том, в каких случаях представители правоохранительных органов и контроля потребления ресурсов имеют право посетить квартиры россиян.

На первый взгляд, по словам юриста, такие проверки могут оказаться внезапными, однако, по закону лица их осуществляющие должны уведомлять граждан за две недели до своего визита.

Данные мероприятия регламентируются в российском законодательстве весьма тщательно, отмечает специалист, потому что касаются основополагающих положений конституции о неприкосновенности жилища гражданина РФ.

Что касается полиции, то они могут попасть в квартиру только при наличии весомых оснований, например, имея на руках ордер на обыск квартиры или арест лица в ней прописанного или проживающего.

При получении уведомления о намерении проведения проверки со стороны коммунальных служб, россиянин имеет право назначить удобное ему время и дату визита. В противном случае представитель управляющей компании придет в то время, которое указано в уведомлении.

Однако даже если лицо, осуществляющее контроль пользования ЖКУ, явится с проверкой в указанное время, гражданин может не открывать дверь в квартиру. В таком случае управляющая компания имеет право подать соответствующую жалобу в суд.

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