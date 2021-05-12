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Как получить налоговый вычет за лечение, объяснила адвокат

Экономика » Финансы

Закон позволяет экономить на налогах гражданам, которые понесли социально значимые расходы. К ним относятся обращение за медицинской помощью и покупка лекарств.

Как получить налоговый вычет за лечение, объяснила адвокат

Размер налогового вычета на лечение и покупку лекарств для себя, супруга, родителей, детей или подопечных ограничен 120 тысячами рублей, то есть позволяет уменьшить подоходный налог на сумму до 15 600 рублей (13%). Но в случае обращения за дорогостоящими медицинскими услугами налоговый вычет покроет все расходы.

"Важно проследить при получении пакета документов от медицинской организации, чтобы в справке об оплате медуслуг был проставлен правильный код платежа: 1 — для обычных медицинских услуг, 2 — для дорогостоящих", — пояснила агентству "Прайм" адвокат Надежда Ермолаева.

Получить "медицинский" налоговый вычет можно двумя способами: через работодателя или через налоговую инспекцию. В первом случае НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере подтверждённого налогового вычета не будет исчислен из зарплаты. Во втором случае соответствующую сумму вернёт налоговая инспекция. Для этого нужно будет представить в налоговый орган декларацию НДФЛ-3, справку о доходах НДФЛ-2 и пакет документов из медицинской организации, подтверждающий расходы на лечение.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о существующих видах налоговых вычетов и способах их получения.

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"Подарок" от государства: как воспользоваться налоговым вычетом
Автор: Людмила Черткова
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