Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте

Королевскую семью продолжают сотрясать скандалы. Супруга внучки Елизаветы II обвиняют в изменах. Поводом для слухов стали снимки, на которых Джек Бруксбэнк запечатлен на отдыхе с обольстительными красотками.

Джек Бруксбэнк поехал в Италию по рабочим вопросам. Ему предстояло выступить в качестве спонсора одного светского мероприятия.

Принцесса Евгения осталась дома, так как заботится о маленьком наследнике.

Зарубежные журналисты считают, что Джек воспользоваться командировкой, чтобы весело провести время с друзьями.

Папарацци сфотографировали мужа Евгении в компании с несколькими девушками на шикарной яхте.

В красотках узнали коллегу Джека Рэйчел Залис, а также моделей Марию Буччеллати и Эрику Пелосини. Последняя отличилась тем, что загорала топлес на палубе.

Шумная компания несколько часов веселилась на яхте, а Бруксбэнк успел поплавать вместе с красотками, наслаждаясь достопримечательностями Капри.

Фотографии, на которых член королевской фамилии утопает в объятиях полуголых моделей, моментально размножились по интернету и спровоцировали скандал.

Евгения и её муж вместе уже более десяти лет. Бруксбэнк никак не комментирует скандальный инцидент.

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