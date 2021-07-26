Как правильно хранить готовую пищу? Советы диетолога

Не у всех людей есть возможность готовить каждый день, чтобы есть свежую пищу. Однако приготовленные впрок блюда всё же не пойдут на пользу.

Между тем, пища — источник энергии, строительного материала для всех клеток организма. Врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова рассказала, как правильно хранить приготовленную еду, чтобы не навредить здоровью.

Эксперт отметила, что остатки готовой еды, а также термически обработанных продуктов нужно убирать в холодильник или замораживать не позднее чем через два часа после приготовления.

Если пища хранилась без холодильника более двух часов при комнатной температуре или час при температуре воздуха выше 35 градусов, то её нужно выбросить.

Остатки приготовленной еды следует хранить в герметичных контейнерах, в пищевой плёнке или пергаментной бумаге.

Также важно следить за сроками хранения еды в холодильнике.

Так, блюда из мяса и птицы не должны храниться более 3-4 дней. Столько же могут храниться рагу, отварные крупы, запеканки и киши — пироги на тонком тесте с мясом, рыбой.

Овощные заправки без заправки могут храниться в холодильнике несколько часов. А вот салаты типа оливье можно хранить без заправки 2-3 дня.

Пища, если её многократно разогревать, может накапливать опасные для здоровья вещества, поэтому вчерашнее мясо или птицу лучше использовать в охлажденном виде для салатов, закусок и сэндвичей, сообщает сайт Москва 24.

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