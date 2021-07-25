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Бастрыкин предложил оперативно обезвреживать сомнительные сайты

Общество

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает необходимым молниеносно "замораживать" интернет-ресурсы с вредоносной информацией.

Бастрыкин предложил оперативно обезвреживать сомнительные сайты

Представитель СК отметил, что процедура блокировки сомнительных сайтов в данный момент достаточно сложна, что не позволяет оперативно реагировать на опасные сведения, распространяемые в Сети.

"С учетом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещенную для распространения на территории России информацию, занимает достаточно много времени, полагаю необходимым оптимизировать этот процесс, максимально сократив механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-ресурс блокировался в течение одного-двух часов", — цитирует Бастрыкина "Российская газета".

Таким образом в Следственном комитете намерены бороться с пропагандой экстремизма и терроризма в интернете.

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Александр Бастрыкин провел оперативное совещание
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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