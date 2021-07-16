В мощном наводнении, обрушившемся на Германию и уже унесшем 80 жизней, политтехнолог Марат Баширов нашел "политическую подоплеку".
В своём Telegram-канале "Политджойстик" он написал, что экологи теперь "получают мощный рычаг в борьбе с изменениями климата и борьбе за власть в ФРГ".
Причиной мощного потопа на западе и юго-западе Германии, напомним, стали непрекращающиеся с начала недели ливни. Из берегов вышли местные реки, улицы городов затоплены.
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