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Политтехнолог нашел "выгодополучателя" наводнения в Германии

Общество

В мощном наводнении, обрушившемся на Германию и уже унесшем 80 жизней, политтехнолог Марат Баширов нашел "политическую подоплеку".

В своём Telegram-канале "Политджойстик" он написал, что экологи теперь "получают мощный рычаг в борьбе с изменениями климата и борьбе за власть в ФРГ".

 

Причиной мощного потопа на западе и юго-западе Германии, напомним, стали непрекращающиеся с начала недели ливни. Из берегов вышли местные реки, улицы городов затоплены.

Политтехнолог нашел "выгодополучателя" наводнения в Германии

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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