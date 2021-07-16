Политтехнолог нашел "выгодополучателя" наводнения в Германии

В мощном наводнении, обрушившемся на Германию и уже унесшем 80 жизней, политтехнолог Марат Баширов нашел "политическую подоплеку".

В своём Telegram-канале "Политджойстик" он написал, что экологи теперь "получают мощный рычаг в борьбе с изменениями климата и борьбе за власть в ФРГ".

Причиной мощного потопа на западе и юго-западе Германии, напомним, стали непрекращающиеся с начала недели ливни. Из берегов вышли местные реки, улицы городов затоплены.

Политтехнолог нашел "выгодополучателя" наводнения в Германии