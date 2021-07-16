Водный апокалипсис в Германии: десятки погибших, сотни пропавших без вести

Бушующие потоки воды, скрывшие улицы городов в Германии, унесли жизни по меньшей мере 59 человек. Еще более тысячи числятся пропавшими без вести.

Водный апокалипсис в Германии: десятки погибших, сотни пропавших без вести

Причина апокалипсиса в отдельно взятой стране — проливной дождь.

По сообщениям местных СМИ, на вечер четверга число погибших на западе Германии выросло до 59.

31 из них — в штате Северный Рейн-Вестфалия,

29 тел жертв были найдены в Рейнланд-Пфальце.

По данным спасателей, 1300 человек числятся пропавшими без вести в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне — Вестфалии-двух наиболее пострадавших штатах, и в соседнем Баден-Вюртемберге.

В настоящее время около 3500 человек находятся во временных лечебных учреждениях по всей стране, поскольку поисковые и спасательные операции продолжаются.

В пострадавших районах идут работы по восстановлению газоснабжения, электричества и водопровода, Федеральное агентство технической помощи Германии (THW) готовится построить временные очистные сооружения в некоторых местах.

Власти о происходящем

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится с визитом в США для встречи с президентом Джо Байденом, заявила, что наводнения были "катастрофическими”, добавив, что помощь пострадавшим "уже в пути".

"Мои мысли с вами, и вы можете быть уверены, что все силы нашего правительства — федеральные, региональные и общественные — коллективно сделают все в самых сложных условиях, чтобы спасти жизни, смягчить опасности и облегчить страдания”, — сказала она.

Байден также выразил соболезнования жертвам, сказав:

"Это трагедия, и наши сердца с семьями, потерявшими близких".

Преемник Меркель у руля правящего в Германии правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лаше связал наводнение с глобальным потеплением, призвав усилить "меры по защите климата” на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Пострадали и соседи Германии

Германия — не единственная страна, пострадавшая от непогоды. Наводнения также обрушились на Бельгию, Люксембург и Нидерланды.

По данным информационного агентства Belga, в Бельгии погибли девять человек, а голландские власти призвали тысячи жителей покинуть районы, подверженные наводнениям.

Число жертв в Германии почти в три раза превышает число жертв крупных наводнений 2002 года, которые обрушились на страны по всей Европе и причинили миллиардный ущерб.