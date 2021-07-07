Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин высказался после докладов о развитии транспортной инфраструктуры, включая БАМ и Транссиб.

Глава государства призвал контролировать цены в ходе строительства транспортных объектов.

"Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так "притапливать", в том числе и строителей", — заявил президент.

Также он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой контролировать эту ситуацию.

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