Автоэксперт оценил идею по внедрению приборов для мгновенного выявления пьяных

С 2022 году сотрудников ГИБДД обеспечат специальными приборами для моментального определения пьяных водителей.

Данную инициативу в интервью в интервью RT прокомментировал партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он пояснил, что это будет просто первичная проверка на алкоголь.

"Водителю предлагается дунуть в небольшой прибор: если, условно говоря, зелёная лампочка — он едет дальше, если красная, это не значит, что его лишат прав, есть какие-то сомнения, его просто отправят на нормальную процедуру освидетельствования с оформлением всех документов", — отметил эксперт.

Также он добавил, что эта практика широко используется во многих странах. Для успешной реализации данной инициативы важно, чтобы приборы были едиными и были понятны всем автолюбителям. Кроме того, должен быть чётко прописан порядок действий сотрудников полиции.

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