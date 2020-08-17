Пьяных водителей предложили лишать прав на пять лет за поездку с детьми

Ужесточить наказание для водителей, севших за руль подшофе и посадивших в машину ребёнка, предлагает Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения "За безопасность".

По его мнению, за такое преступление — когда опасности подвергается жизнь ребёнка — надо лишать водительских прав не на 1,5 — 2 года, как сейчас, а лет на пять.

По словам активиста-общественника, предложение уже направлено им руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву.

Какие еще предложения направлены главе МВД

Общественники уверены: существующие сегодня наказания для пьяных водителей — очень мягкие, и их надо ужесточать:

За нахождение за рулём в нетрезвом состоянии:

штраф должен быть не 30 тысяч рублей, а 60;

прав надо лишать более чем на три года. "Такие меры должны применяться к водителям, которые, будучи пьяными, перевозят взрослых людей. Если же пассажир — ребёнок, то штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до пяти лет", — говорит Курдесов.

Изменения предлагается внести в статью КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".