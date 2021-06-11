За последние сутки в России выявлено 12 505 заболевших COVID-19. Дневная заболеваемость коронавиурсом уверенно растёт третьи сутки подряд.
Последний показатель стал максимальным с 22 февраля. За сутки умерло 393 человека. Вместе с тем количество активных случаев остаётся в средних значениях за последнее время — около 270 тыс. человек.
Как и день назад, наибольший прирост наблюдается:
В остальных регионах было выявлено не более 177 заболевших.
В Москве показатели количества заболевших вернулись на уровень 14 января.
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С заявления, истолкованного некоторыми как предупреждение, президент Байден начал свою первую зарубежную поездку в качестве лидера США.