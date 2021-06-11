На тысячу больше: оперштаб огласил новые данные по COVID-19 в России

За последние сутки в России выявлено 12 505 заболевших COVID-19. Дневная заболеваемость коронавиурсом уверенно растёт третьи сутки подряд.

8 июня — 9 997 случаев.

9 июня — 10 407 случаев.

11 июня — 11 699 случаев.

12 июня — 12 505 случаев.

Последний показатель стал максимальным с 22 февраля. За сутки умерло 393 человека. Вместе с тем количество активных случаев остаётся в средних значениях за последнее время — около 270 тыс. человек.

Как и день назад, наибольший прирост наблюдается:

в Москве (5 853 случая),

Санкт-Петербурге (863),

Московской области (837).

В остальных регионах было выявлено не более 177 заболевших.

В Москве показатели количества заболевших вернулись на уровень 14 января.

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