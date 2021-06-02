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Миллион за измену: россиянка подала на своего парня в суд за неверность

Общество

Девушка решила подать на своего бывшего молодого человека в суд за измену. Она хочет за моральный ущерб  получить один миллион рублей, сообщает телеканал "360".

Миллион за измену: россиянка подала на своего парня в суд за неверность

Виктория познакомилась со своим парнем в прошлом году. У них завязались отношения. Пара уже готовилась к свадьбе, но вдруг поведение молодого человека резко изменилось.

Он сменил работу. Возлюбленный сообщил, что преподаёт конфликтологию на одной образовательной онлайн-платформе. По словам Виктории,  парень большую часть времени проводил в телефоне или на встречах с учениками и почти не уделял ей внимания.

Тогда она решила посмотреть в приложении, как он преподаёт. Оказалось, что сообщения, которые её молодой человек отправлял девушкам, можно было выкладывать на эротических сайтах.

"При моей попытке узнать, почему он так общается с этими девушками, он накричал на меня, оскорбил, назвал разными словами. После этого я выгнала его", — сообщила Виктория.

Девушке было тяжело пережить расставание. Из-за своего эмоционального состояния она не могла сконцентрироваться на важных вещах. Виктории пришлось обратиться за помощью к психологу.

"Мне подруга порекомендовала подать на него в суд, чтобы как-то немного успокоиться. Также хочу, чтобы он оплатил мои посещения к психологу", — рассказала она.

У Виктории приняли заявление, теперь она ждёт, когда назначат слушания.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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