Большинство россиян не хотят заводить детей из-за отсутствия денег

В российских семьях обычно не более двух детей. Специалисты банка "Открытие" решили выяснить, почему россияне не заводят много детей.

В опросе приняли участие 1000 российских граждан в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек, сообщает РИА "Новости".

36% женщин и 39% мужчин заявили, что воспитывают одного ребёнка. 33% женщин и 27% мужчин являются родителями двоих детей. Только 5% женщин и 4% ответили, что в их семья трое и более детей.

Основным фактором, влияющим на принятие решения о рождении ребёнка является нехватка денег. Так ответили 23% женщин и 27% мужчин. ё6% женщин и 15% мужчин отказываются от рождения ещё одного ребёнка из-за отсутствия более просторного жилья.

10% женщин и 14% мужчин не могут завести ещё одного ребёнка из-за отсутствия ребёнка.

У 5% опрошенных женщин и 8% мужчин нет времени на нового члена семьи. 4% женщин и 5% мужчин признались, что не испытывают потребности в продолжении рода.

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