В России хотят запретить ватные палочки

В России хотят ввести запрет на использование пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек.

Правительство разрабатывает соответствующие поправки, сообщает ТАСС.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.

Ранее о необходимости отказа от неперерабатываемых материалов и введения предупреждающих надписей для пластиковых изделий заявил глава Минприроды Александр Козлов.

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