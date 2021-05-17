Зюганов обвинил власти в интеллектуальной деградации страны

Учёные массово покидают Россию. Такая тенденция грозит стране интеллектуальной деградацией, сообщил на своей странице в соцсетях лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Так, в 2012 году из России уехало 14 тыс. научных специалистов, а в 2019 году — почти 70 тыс., пояснил политик со ссылкой на данные РАН.

"Более того, половина инженеров, врачей и программистов и 59% студентов готовы покинуть Россию. Они любят свою Родину, но здесь им ничего не предлагают", — написал он.

Для вывода страны из кризиса власти должны направить все усилия на поддержку экономики и населения.

"Пусть возьмут за основу нашу программу "10 шагов к достойной жизни", наши Антикризисный план, предложения Орловского экономического форума и начнут действовать! Времени на раскачку уже не осталось!" — призвал Зюганов.

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