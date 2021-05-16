Президент РАН назвал причину снижения качества образования в России

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе выступления на форуме "Молодежь и наука" заявил о снижении уровня подготовки российских студентов. Он считает, что это связано с ухудшением качества школьного образования.

Дело в том, что в школьном образовании есть огромное количество проблем, одна из которых — это отсутствие идеологии, основанной на объединяющих ценностях.

"Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе? Я со стороны науки хотел бы сказать, что идеология, вообще говоря, должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране", — заявил он.

Также глава РАН призвал поднимать престиж и статус профессии учителя.

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