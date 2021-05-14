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10 тысяч на маски: "Всё зависит от представления депутата о прекрасном"

Общество

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Любовь Никитина в разговоре с "Правдой.Ру" оценила предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести ежегодную выплату для пенсионеров в размере 10 тыс. рублей.

10 тысяч на маски: "Всё зависит от представления депутата о прекрасном"

Деньги предлагается выдавать на приобретение защитных масок накануне осени из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении RT.

По мнению Никитиной, повышать доходы пенсионеров в России нужно, но для этого существуют разные способы.

"Всё зависит от представления депутата о прекрасном. Одни считают, что нужно дать денег на маски, руководствуются при этом какими-то расчётами или не руководствуются вообще ничем, кроме собственного представления о том, сколько это должно стоить и какое количество масок требуется", — заявила Никитина

Депутат отметила, что это не первая и не последняя подобная инициатива. По её мнению, любое предложение должно быть серьёзно просчитано.

"Кто будет следить?"

Также Никитина заявила, что непонятен механизм реализации инициативы.

"А кто будет следить, что он пошёл и потратил эти деньги на маски, а не внукам конфет купил?" — удивляется Никитина.

По мнению депутата, подобные инициативы могут привести к махинациями с тендерами. Никитина предположила, что в таком случае деньги не будут выдавать пенсионерам на руки, а органы соцзащиты будут предоставлять сами маски.

"Чтобы бюджетное учреждение что-то купило, должен быть объявлен тендер на закупки и так далее. Маска, которая могла бы обойтись в 3 рубля, допустим, закуплена по 300 рублей за штуку. Как вам? Ваши подозрения относительно слабой проработанности (не хочу употреблять слово "популизм") имеют под собой основания. Не такой простой вопрос, как кажется", — заявила Никитина.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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