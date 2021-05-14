Новый воин света: экс-солистка "Тату" идет в депутаты Госдумы бороться с властью

Юлия Волкова, известная по своей работе в группе "Тату" решила сменить сцену на трибуну Госдумы. Она объявила о своем намерении участвовать в праймериз "Единой России" на осенних выборах. Баллотироваться экс-певица будет от Ивановской области.

Волкова опубликовала предвыборный видеоролик, в котором объяснила причину, сподвигнувшую её на неожиданную смену амплуа.

Новый воин света: экс-солистка "Тату" идет в депутаты Госдумы бороться с властью

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По словам экс-шоудивы, ей очень "стыдно за всё происходящее вокруг": горести и проблемы людей, бедственное положение тружениц Ивановской области, погибающую из-за безответственных турков-инвесторов экологию региона. Дабы изменить отношение власти к людям, она готова стать депутатом.

"Мой путь в политику — новый этап в жизни на грани выбора между светом и тьмой", — заявляет Волкова.

Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования ЕР уже зарегистрировал её для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму.