Юлия Волкова, известная по своей работе в группе "Тату" решила сменить сцену на трибуну Госдумы. Она объявила о своем намерении участвовать в праймериз "Единой России" на осенних выборах. Баллотироваться экс-певица будет от Ивановской области.
Волкова опубликовала предвыборный видеоролик, в котором объяснила причину, сподвигнувшую её на неожиданную смену амплуа.
По словам экс-шоудивы, ей очень "стыдно за всё происходящее вокруг": горести и проблемы людей, бедственное положение тружениц Ивановской области, погибающую из-за безответственных турков-инвесторов экологию региона. Дабы изменить отношение власти к людям, она готова стать депутатом.
"Мой путь в политику — новый этап в жизни на грани выбора между светом и тьмой", — заявляет Волкова.
Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования ЕР уже зарегистрировал её для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму.
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