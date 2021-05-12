МИД назвал источники кибератак на Россию в 2020 году

В прошлом году чаще всего Россию "кибератаковали" из США, Германии и Нидерландов, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", — цитирует замминистра РИА "Новости".

Он также добавил, что атакам хакеров подвергались объекты, связанные с разработкой вакцин от "ковида", государственной властью, финансовой отраслью и военно-промышленным комплексом.

При этом глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг назвал именно Россию "самой острой угрозой с точки зрения кибербезопасности". Так, он считает, что Россия может быть причастна к кибератакам на ИТ-компанию SolarWinds, от которых пострадали несколько сотен компаний по всему миру и органы государственной власти США. Сами США считают, что за атакой стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, предположительно работающая на российскую Службу внешней разведки.

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