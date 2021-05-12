Собчак объяснила, как можно избежать трагедий в школах страны

Журналистка поразмышляла над тем, какие меры можно предпринять, чтобы не допустить повторения стрельбы в школах России.

Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram, в котором подняла острую тему, которую с новой силой стали обсуждать после стрельбы в Казанской школе.

Ксения Анатольевна затронула больную тему, применяя современную иностранную терминологию.

"Скулшутинг"

Для многих подписчиков журналистки стало открытием, что учинённая стрельба в школе столицы республики Татарстан и в любой другой школе имеет название "шутинг" или "скулшутинг".

"После каждого скулшутинга (а их — посмотрите видео — в России немало) у нас собираются усилить контроль в сфере оборота оружия, начать нормально охранять школы, перестать надеяться на авось. Но раз за разом — в Казани, Керчи, Перми, Стерлитамаке, Благовещенске — дети идут убивать детей и у них это получается", — отметила журналистка.

"Опасная школа"

Собчак задалась вопросом, могут ли в России предугадывать такие трагедии и выявлять потенциальных убийц, "пишущих, что они идут убивать биомусор".

Ксения приводит пугающую статистику и предлагает пути решения проблемы.

"Наверное, в этом могли бы помочь организации, которые получают деньги из бюджета. Например, "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды". Его глава — Денис Заварзин — в начале 2019 года заявил, что во "ВК" есть более 100 групп, посвященных скулшутингу, и состоят в них около 32 000 человек, которые ежедневно обсуждают колумбайн-тему. Его заместитель вскоре дал другую цифру: 700 000 человек. В январе 2020 на совещании с Бастрыкиным показатель вновь изменился: 175 000 человек. Цифры очень разные, но сомневаться не приходится только в одной. Контора Дениса Заварзина, которая должна заниматься предотвращением скулшутинга, за год получила 1 миллиард бюджетных денег на организацию своей деятельности".

В качестве подробного анализа проблемы Собчак предлагает посмотреть свой фильм "Опасная школа".

"Посмотрите его, он снят меньше года назад. И к моему величайшему сожалению, он все еще актуальный", — отметила журналистка.

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