Ветеринар назвал лучшие породы собак-нянь

Самые лучшие четвероногие няни для маленьких детей — золотистые ретриверы и лабрадоры. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Овчарки и хаски тоже хорошие воспитатели, но громкие, отметил эксперт.

"Если они хотят ему что-то сказать, они делают иногда так громко, что ребёнок пугается. Это надо учитывать, если, например, малыш пугливый", — объяснил он.

В списке бебиситтеров оказался и йоркширский терьер. У этой породы мягкая шерсть, и, по мнению специалистов, эти собаки гипоаллергенны.

"Конечно, на них тоже бывает аллергия, но чуть поменьше, чем на другие породы. Кроме того, они имеют уравновешенный характер", — отметил Шеляков.

Ветеринар добавил, что лучше, когда малыш и собака растут вместе с самого детства. Когда они оба маленькие, они вместе познают мир. И поведение щенка и ребёнка схоже, подвел итог эксперт.

Ранее учёные из университета города Хельсинки назвали пятерку агрессивных пород собак. Это пудели, шелти, испанская водяная собака, немецкая овчарка и цвергшнауцер. В понятие агрессии входило рычание, лай, кусание.

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