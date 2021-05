Самые лучшие четвероногие няни для маленьких детей — золотистые ретриверы и лабрадоры. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Овчарки и хаски тоже хорошие воспитатели, но громкие, отметил эксперт.

В списке бебиситтеров оказался и йоркширский терьер. У этой породы мягкая шерсть, и, по мнению специалистов, эти собаки гипоаллергенны.

Ветеринар добавил, что лучше, когда малыш и собака растут вместе с самого детства. Когда они оба маленькие, они вместе познают мир. И поведение щенка и ребёнка схоже, подвел итог эксперт.

Ранее учёные из университета города Хельсинки назвали пятерку агрессивных пород собак. Это пудели, шелти, испанская водяная собака, немецкая овчарка и цвергшнауцер. В понятие агрессии входило рычание, лай, кусание.

