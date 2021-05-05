В России нарушен график вакцинации детей

В ряде регионов страны мог быть нарушен график вакцинации детей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктора медицинских наук Сергея Токарева. Причина — остановка плановой медпомощи во время пандемии коронавируса.

"Большая часть субъектов и их медицинских организаций приостанавливали оказание плановой помощи. Эта мера была применена в большей части субъектов УрФО. Была в прошедшем году приостановлена диспансеризация и профилактические медицинские осмотры как у взрослого, так и у детского населения. Соответственно, эта вынужденная приостановка плановой медицинской помощи могла повлиять на процесс соблюдения сроков вакцинации", — сказал Токарев.

Также профессор отметил, что ситуацию в регионах стоит рассмотреть детально. Дело в том, что несмотря на пандемию, в детской медицине старались максимально соблюдать сроки вакцинации.

О нарушении графика говорит и член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. По её мнению, график прививок мог быть нарушен по причине того, что родители боялись водить детей в людные места, в том числе больницы и поликлиники. В связи с этим сейчас вырос риск заражения опасными заболеваниями.

"Есть вспышки кори, инфекция тяжёлая, может протекать с осложнениями, очень заразная, заразнее, чем коронавирус", — сказала Добрецова.

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