От коронавируса и укуса клеща готовы страховаться в Московской области

Ряд жителей Московской области получили страховые выплаты после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Размер денежной компенсации составил до 80 тысяч рублей. А стоимость самой страховки от 5 до 10 тысяч. Случаи заболевания о которых идет речь — легкие. Как отмечают специалисты, при тяжелой форме болезни компании на смогли бы ограничиться фиксированной выплатой.

"Эта болезнь настолько непредсказуема, что очень тяжело гарантировать оказание медицинской помощи в рамках одной страховки. Страховая компания может понести огромные убытки, если страхователю понадобится госпитализация. В больнице, куда он хотел бы попасть, может банально не оказаться мест. А везти, к примеру, в платную клинику очень накладно — 10 дней в коммерческом стационаре стоят 1 млн руб", — пояснил президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов.

А вот страхование от укуса клеща для жителей Московской области, Кузнецов считает глупостью. По его словам местный клещ, даже зараженный боррелиозом не так опасен как в Сибири и лечится антибиотиками.

При этом страховка от укуса клеща — продукт востребованный. Тем более медики уверены, что недооценивать боррелиоз и энцефалит нельзя.