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Суд признал блокировку аккаунта канала "Царьград" незаконной

Общество » Соцсети

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по требованию восстановить доступ к аккаунту в YouTube.

Об этой блокировке официальный сайт телеканала сообщил в июле 2020 года. Как говорила редактор "Царьграда" Дарья Токарева, инцидент случился буквально на ровном месте, потому что канал не получал от YouTube "ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков".

Кроме того, был блокирован аккаунт издания "Двуглавый орел", с которым у "Царьграда" общее руководство в лице бизнесмена Константина Малофеева. Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".

"Царьград" позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал".

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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