СК проверит сообщения о возможном нарушении прав модельера Зайцева

Следственный комитет России отреагировал на информацию о возможном нарушении прав модельера Вячеслава Зайцева, озвученную в эфире федерального телеканала.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о неких молодых людях, которые поселились в загородном доме 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона. Эти "опекуны" снимают ролики с участием модельера и выкладывают их в соцсети. Зрители периодически обращают внимание, что у Зайцева на видео бывает растерянный и непонимающий вид.

Сын Вячеслава Зайцева Егор также высказывал опасения, что имуществом его отца пытаются завладеть мошенники, так называемые "серийные опекуны", втёршиеся к нему в доверие и пользующиеся его беспомощным состоянием. После этого дом модельера навестили правоохранители, но без каких-либо последствий.

Сегодня эту ситуацию обсудили в федеральном телеэфире. В программе, в частности, утверждалось, что "опекуны" используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах", — сообщила пресс-служба СК РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.