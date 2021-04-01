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Сын Зайцева рассказал об атаках на отца "серийных опекунов"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын маститого кутюрье Вячеслава Зайцева убеждён, что отец оказался во власти мошенников.

Сын Зайцева рассказал об атаках на отца "серийных опекунов"

Егор Зайцев, который является генеральным директором Московского Дома Моды, объяснил, что за богатое наследство отца борются несколько различных групп во главе с коварным предводителем.

"Есть группировки, которые претендуют на Дом Моды, а есть группа товарищей, которые претендуют на Каблуково. Есть люди, которые претендуют на его квартиру в Париже и так далее. Есть один главарь, все группировки взаимосвязаны. Это не Хусаиновы. Ругаться с ними не буду, они позже появились. Этот человек появился в 2002 году", — рассказал Егор в интервью Пятому каналу.

Некая семья Гарафутдиновых активно снимает видео в TikTok с 83-летним кутюрье. Сын модельера считает, что они поселились в загородном особняке Зайцева. Егор подозревает, что эти люди пользуются беспомощным состоянием его отца.

"Эти упыри папу грабят, они влезли в имение. Другая группировка лезет в его парижскую квартиру. Из Дома Моды я их выгнал два года назад, когда стал гендиректором. И теперь они влезли к нему в дом. Эти вот Гарафутдиновы, или как их там, давешние мошенники, бездари. Я их даже не стал там трогать. Они сейчас издеваются над отцом и пользуются им. На мои реплики он не реагирует. На самом деле руки уже опустились на тему личных отношений", — посетовал наследник модельера.

Сын кутюрье считает, что мошенники действуют по той же схеме, что Цивин и Дрожжина (предприимчивых супругов подозревают в присвоении имущества актёра Алексея Баталова).

"Сейчас идет конфликт между Цивиным, Дрожжиной и семьей Баталова, я таких называю серийные опекуны. Вот и эта семейка такая же. Человек входит в доверие, мы там это, мы там то. Егор — говно, Маруся — говно. Все плохие люди. Машину папе купить — вот десять тысяч мы вложили, пусть остальное сам доложит. Сатанинский путь. Также людей подсаживают на наркотики, на враньё…", — выразил своё беспокойство Егор Зайцев.

Сын не может повлиять на отца, так как, по словам Егора, модельер заступается за своих "благодетелей".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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